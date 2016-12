Tendances papier peint 2012/2013 : géométrie, effets d’optique et imprimés naturels à l’honneur En image En image Cette année, le papier peint se la joue géométrique, psychédélique ou encore zen et folklorique. Exit les ornementations tape à l’œil et sophistiquées, le papier peint en 2012 est décalé et ose aussi bien l’explosion de couleurs acidulées que les motifs sombres et étranges. Nostrodomus fait un point sur les dernières tendances identifiées par l’association du papier peint (A3P) en quelques diaporamas. Tweeter Précédente



Motifs psychédéliques, imprimés géométriques ou encore japonisants et imitations naturelles sont les maîtres mots des dernières tendances en matière de papier peint. Le revêtement mural n'en finit plus d'étonner et prouve chaque année qu'il n'est pas désuet. Les créateurs l'ont bien compris et en ont fait un de leurs supports de prédilection. Jean-Charles de Castelbajac, le styliste Julien Macdonald ou encore l'artiste plasticien Claude Closky s'y sont déjà collés. Le papier peint se complexifie et s'enrichit de nouvelles textures. Il n'est plus lisse mais arbore plis et reliefs grâce à des ajouts de matières : fibres pour les papiers peints à revêtement tissé et intissé, écorces d'arbres, velours, métal, broderies et paillettes. Style graphique © DR © DR imprimés graphiques et motifs architecturaux. Les papiers peints alternent rayures fines et larges, formes géométriques et dessins au trait. As Création propose des vues de Manhattan dessinés au crayon et PS International décline les bandes colorées larges et fines. Les coloris sont vifs, presque fluos, soulignés de noir.



