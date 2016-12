Les 30 plus belles piscines de l’année 2012 En image En image Le 23 octobre dernier, 34 bassins ont été récompensés lors des Trophées de la Piscine. Nostrodomus vous propose un diaporama des piscines récompensées par la Fédération des Professionnels de la Piscine ainsi qu’un point sur l’état du marché de la piscine en France. Tweeter 450 : c’est le nombre de piscines examinées par le jury cette année. Un chiffre record depuis la création de l’événement en 2006. La FPP a remis mardi 23 octobre dernier les Trophées de la Piscine 2012. Une distinction créée pour mettre en avant "le dynamisme des Professionnels du secteur". Le jury composé de journalistes a récompensé 34 des réalisations les plus remarquables, départagées en seize catégories. La France 2ème pays de la Piscine © DR la France est le deuxième pays le plus équipé en piscines privées au monde (avec 1,6 millions de bassins soit 972 700 enterrés et 633 500 hors sol), juste derrière les Etats-Unis. Cette forte participation reflète l’état du marché de la piscine en France. D’après les chiffres communiqués par la FPP,(avec 1,6 millions de bassins soit 972 700 enterrés et 633 500 hors sol), juste derrière les Etats-Unis. Selon les chiffres communiqués par la Fédération des Professionnels de la Piscine (FPP), le marché de la piscine en France résiste assez bien, et ce malgré de mauvaises conditions climatiques et un climat économique plutôt morose. Si le chiffre d’affaires affiche en septembre 2012 un recul de 4 % sur les 12 derniers mois, l’augmentation du nombre de devis établis au 3e trimestre de 2012 (+5,5 % par rapport au 3e trimestre de 2011) et la comparaison avec d’autres secteurs comme celui de l’automobile ou de le maison individuelle viennent relativiser ce constat. Cette bonne résistance du marché s’explique en partie par le dynamisme du marché de l’entretien et de la rénovation des piscines constaté par les entreprises du secteur. Selon une enquête menée par l’institut I+C, auprès des fabricants de français de piscines, le savoir-faire français en matière de piscines s’exporte bien. 21,8 % des matériels fabriqués en France sont exportés. Pour sa 7e édition, le concours était départagé en 16 catégories. Voici en photos les lauréats des Trophées de la piscine :

Salon de la piscine en décembre prochain Le public pourra lui aussi voter pour ses piscines préférées dans le cadre du Salon Piscine et Spa de Paris, qui se tiendra du 8 au 16 décembre prochain Porte de Versailles. Près d'une centaine d'exposants, répartis sur 15 600 m2, viendront présenter les nouveautés du secteur de la piscine. Le salon Piscine & Spa est devenu le moment incontournable de l'année pour les 40 % de français (sondage TNS Sofres - Salon Piscine & Spa/FPP - automne 2011) qui rêvent d'avoir une piscine chez eux.

