Fabriquer un banc en bois en sept étapes Step by step Step by step Construire un banc à partir de planches de bois, ça n'a rien de sorcier. Et cela permet de donner une seconde vie utile à de vieilles planches encore en bon état. Ce banc deux places « fait maison » peut meubler une terrasse ou un jardin à l'approche des beaux jours... Petite séance bricolage, proposée par Dremel, en sept étapes. Tweeter © DR 1 Le matériel nécessaire

6 planches en bois de 69,5 cm (côtés/ bras du banc)

6 planches en bois de 112,5 cm (dos/ siège/ devant du banc)

1 lambourde en bois de 112,5 cm x 8,5 cm (haut du dos du banc)

2 lambourdes en bois de 66 cm x 6,5 cm (haut des bras)

2 lambourdes de 62,5 cm x 5 cm (support des sièges)

2 lambourdes en bois de 6,7 cm x 5 cm (support de devant)

2 lambourdes en bois de 42 cm x 5 cm (support du dos)

2 lambourdes en bois de 66 cm x 5 cm (pieds)

2 Couper toutes les planches et les lambourdes aux bonnes longueurs

Pour la première découpe, dessinez un trait tout autour de la planche en bois. Réglez la scie circulaire à 20 mm de profondeur de coupe et couper le long de la ligne.

© DR © DR 3 Construire le côté gauche du banc

Disposez les trois planches découpées côte à côte sur une surface plane et utilisez le tournevis (ou la visseuse) et les vis auto-forreuses, fixez la lambourde à ras.

© DR 4 Visser l’accoudoir gauche

Vissez la lambourde sur le dessus des planches.

© DR 5 Visser le support du siège

Vissez la lambourde sur la partie intérieure du côté gauche du panneau, à 36 cm du bord inférieur. Fixez la lambourde pour le devant à celui du siège en formant un angle à 90°. Procédez de la même manière pour le côté droit. Vissez ensuite le panneau de devant à son support du côté gauche et du côté droit, puis toutes les planches du siège sur leur support.

© DR 6 Fixer l’arrière du banc

Prenez les planches qui formeront lʼarrière du banc, posez-les au sol, serrez-les afin de vous assurer quʼelles soient bien alignées les unes par rapport aux autres. Vissez les deux lambourdes de chaque côté (les moins larges) en veillant à ce quʼelles soient elles aussi bien alignées avec les planches. Ensuite vissez la longue lambourde sur le haut de lʼarrière de banc. Prenez lʼarrière du banc assemblé et vissez-le de chaque côté, avec lʼinclination désirée.

© DR 7 Les finitions

Remplissez les trous visibles avec de l’enduit d’une couleur harmonieuse et retirez l’excès. Traitez le banc avec un produit d’entretien pour le bois extérieur. Habillez le tout, par exemple, avec des coussins multicolores !

Les outils nécessaires à la bonne réalisation du banc Les outils utilisés pour ce pas à pas sont de la marque Dremel mais, bien sûr, des outils similaires d’autres marques conviennent également. Il faut, pour réaliser ce banc :

- une scie compacte

- un disque carbure multi-usages et une adaptation pour la découpe d’angles

- un multitool - un tournevis ou une visseuse - des vis auto-foreuse