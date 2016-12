Comment rénover une fenêtre en chêne Step by step Step by step La condensation finit par dégrader les fenêtres en bois dans les pièces mal ventilées. Mais bien qu’abîmées, certaines peuvent être facilement et durablement restaurées. Suivez le guide, en 8 étapes illustrées. Tweeter Précédente



2 Nettoyage - première étape Les vantaux ont été très abîmés par l’humidité due à la condensation. Dégondez-les et posez-les à plat sur un établi ou des tréteaux. Laissez le dormant en place. © DR

3 Nettoyage - brosse métallique Éliminez le bois vermoulu à l’aide d’un grattoir triangulaire. Contrôlez la résistance des ouvrants et de la quincaillerie (gonds, feutres, etc.). © DR

4 Assécher le bois Continuez le nettoyage du bois en frottant avec une brosse métallique toutes les parties où le pourrissement est visible, de manière à éliminer les résidus en profondeur. © DR

5 Mastic à bois Avant de reboucher la fente (dans la traverse), asséchez bien le bois à l’aide d’un décapeur. Restez à bonne distance du vitrage sinon il risque de casser. © DR

6 Mastic vitrier et huile de lin Rebouchez la partie manquante avec du mastic à bois bicomposant (peu importe la teinte), posé à la spatule. Laissez sécher 30 minutes et poncez à l’abrasif grain moyen (80). © DR

7 Décaper le dormant Posez le mastic de vitrier à la spatule là où il a disparu. Lissez-le. Le bois étant ancien, nourrissez-le avec de l’huile de lin appliqué au pinceau. © DR

Suivante Appliquez au pinceau un mélange de 50 % d’huile de lin et 50 % de térébenthine. Passez ensuite deux couches de peinture pour bois (ici une laque glycérophtalique satinée) à 24 h d’intervalle. Rénovation fenêtre : 3 conseils à suivre • Pour toute réparation, le bois doit être parfaitement sec : attendez les beaux jours mais évitez tout de même les fortes chaleurs.

• Pour renforcer un battant fragilisé, vissez une petite équerre métallique au point d’assemblage du montant et de la traverse.

• Attention : les anciennes peintures sur les huisseries contiennent souvent du plomb. Lors du ponçage ou du décapage, veillez à porter un masque équipé d’un filtre ou d’une cartouche appropriés.

