Collection 3 Suisses automne/hiver 2012 : cap sur le cocooning 3 Suisses a présenté cette semaine sa collection automne/hiver 2012/2013. Nostrodomus vous en dévoile une partie, avant la sortie du catalogue, mi-juin. Au programme : mobilier cocooning et touches de couleurs pour égayer les journées d'hiver à la maison.



Le beau temps pointe tout juste son nez qu'on vous parle de collection hiver ? Prenez cela comme une manière de murir l'aménagement de votre intérieur de la rentrée ! 3 Suisses a présenté cette semaine sa prochaine collection automne-hiver. Au programme : chaleur, convivialité, cocooning et… une petite pointe de couleur, pour égayer l'hiver qui s'éternise. © DR Mobilier masculin Côté mobilier, le ton est à la neutralité, avec des teintes taupe, beige, marron… Du passe-partout donc pour la couleur, mais pas pour le design : de formes arrondies ou carrément rectilignes, le canapé et la table basse se remarquent tout de suite dans un intérieur. Avec un soupçon de vintage, la valeur sûre toujours d'actualité. Les fauteuils, les tables et les meubles de rangement affichent un côté masculin, chaleureux et sensuel, jusque dans les matières choisies. Cette nouvelle collection fait également la part belle au mobilier industriel, à l'aspect à la fois brut et travaillé. Accessoires colorés Les accessoires, eux, sont plus ostentatoires. Les luminaires, notamment, s'affichent dans diversité de leurs formes et de couleurs. Sans oublier le célèbre tam-tam, décliné en fluo, transparent ou Krystal.

