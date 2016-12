Cheminées bois : plein feu sur les nouveautés 2012/2013 En image En image Exit la traditionnelle cheminée de grand-mère à foyer ouvert… Le foyer se fait dorénavant chic, sobre et écolo. Cadres colorés, jouant sur les effets de texture, formes arrondies et utilisation de nouvelles matières comme le cuir et les métaux, la cheminée est devenue un objet à part entière dans la décoration. Nostrodomus fait le point sur les nouveautés en matière de cheminées à bois. Tweeter La cheminée a plus que jamais sa place dans les intérieurs. Le bois reste, en effet, un des moyens de chauffage les plus économiques du marché, le prix des bûches et des granulés de bois ayant connu une évolution modérée contrairement au gaz, à l’électricité et au fioul (3 centimes d’euros/KWh PCI en 2005 contre 4,1 en 2011 pour le chauffage au bois de bûches selon la base de données Pégase du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie). © DR Selon l’étude Xerfi "Marché du chauffage au bois pour l’habitat à l’horizon 2013 - Poêles, inserts, foyers et chaudières : perspectives par segment, paysage concurrentiel et enjeux de la profession", c’est pour toutes ces raisons que les ventes de poêles, inserts et chaudières ont relativement bien résisté à la crise en comparaison avec d’autres moyens de chauffage comme les pompes à chaleur et panneaux photovoltaïques. Avec la perspective de la mise en application de la RT 2012 (en janvier 2013), les fabricants ont imaginé de nouvelles cheminées design qui puissent répondre au mieux aux exigences des bâtiments basse-consommation. Les cheminées se font sobres et intègrent de nouveaux matériaux : cuir, métaux et bois s’affichent désormais sur les cadres de cheminées pour une ambiance naturelle. Voici un tour d’horizon, en images, des nouveautés en matière de cheminées :