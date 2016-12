Changement de menuiseries : Y voir clair dans votre devis fenêtres Step by step Step by step Une porte ou des fenêtres à changer ? Nostrodomus vous livre les conseils l’Union des Fabricants de Menuiseries Extérieures (UFME) pour bien anticiper cette prestation. Principales questions à poser, pièges à éviter, compréhension d’un devis parfois technique : tout, vous saurez tout sur le bon devis fenêtre. Tweeter 1 Bien préparer son projet © DR Cadrez votre projet et définissez quelles sont vos priorités : visez-vous d’abord une amélioration de l’isolation acoustique ou thermique ? De quel type d’ouvrants avez-vous besoin ? Une ouverture de type oscillo-battant peut parfois être préférable par exemple.

Peut-être devez-vous prévoir un accès facilité aux ouvertures de votre logement pour répondre aux besoins d'un occupant à mobilité réduite ? Devez-vous envisager une sécurité « anti-défenestration » pour protéger vos enfants ? Attention si vous êtes propriétaire d'un logement collectif : consultez votre règlement de copropriété avant d'engager vos travaux. Ce dernier peut imposer un type de matériau, une couleur ou même un certain type d'ouvrant… Avec des sanctions à la clé si vous ne vous y conformez pas. A partir de là, l'UFME conseille de demander 3 devis à différents artisans "sélectionnés avec attention". Ils vous permettront de comparer les offres et d'établir une enveloppe haute et basse pour votre projet de rénovation. 2 Bien comprendre vos devis fenêtre/porte "Le devis doit présenter une information claire et l'artisan doit être en mesure de vous expliquer en détail le déroulement de votre chantier," résume-t-on à l'UFME. Chaque proposition doit notamment comporter : - Un descriptif de chaque menuiserie, avec indication des dimensions, type de vitrage, matériau, habillage, grille de ventilation, seuil, etc.

- La mention du coefficient de performance thermique (UW). Cette information vous permettra éventuellement d’obtenir un crédit d’impôt, selon le seuil en vigueur à la date du devis.

- L’indication du délai de mise en œuvre, démarrant à partir de la prise de cotes définitives.

- Le détail du coût par poste : fourniture de la menuiserie et pose en précisant le type de pose,

- Le coût TTC avec mention de la TVA à 7 %

- La validité du devis (pas de règle en la matière),

- L’acompte (pas de règle, même s’il est de coutume de demander 30 %)

- Les conditions générales de vente, avec coupon de rétractation (7 jours) si le devis est aussi utilisé comme bon de commande. © LAPEYRE 3 Sélection du devis : quelques conseils D’une manière générale, l’UFME vous conseille de retenir le devis le plus clair et le plus complet, tant sur les menuiseries que sur le mode de pose retenu (dépose totale ou conservation du cadre existant). - Privilégiez une menuiserie marquée NF CSTBat ou NF Fenêtre Bois, NF Portes Extérieures,

- Confiez de préférence votre pose à un artisan certifié Pose Portes & Fenêtres qui vous garantira une pose de qualité.

- Avant de signer votre devis, assurez-vous auprès de votre poseur qu’il a bien procédé à un diagnostic du support de la fenêtre. C’est l’état de celui-ci qui conditionne le bon déroulé d’une pose en réhabilitation.

- Assurez-vous auprès de l’artisan que sa prestation comprend bien la reprise de vos anciennes menuiseries.

- Vérifiez impérativement que l’artisan poseur est en mesure de vous présenter une attestation d’assurance décennale couvrant son activité.

Attention : En aucun cas, le prestataire ne doit vous demander de stocker les menuiseries en attendant la pose. Les menuiseries doivent être livrées par l’artisan le jour de la pose. 4 Après la sélection de votre devis Etudiez attentivement le financement de votre projet de rénovation. Examinez notamment les différentes aides proposées par l’ANAH, l’Ademe ou votre Conseil Général par exemple.

Pensez à contacter votre banque pour souscrire un crédit travaux dans le cadre des ECO-PTZ. Avant de démarrer vos travaux, n’oubliez pas de faire une déclaration préalable de travaux auprès de votre mairie ! Il ne vous reste plus qu’à confirmer votre devis et verser l’acompte à l’artisan retenu. 5 Déroulement des travaux © DR Il faut généralement compter environ un mois de délai de fabrication. Voici un calendrier théorique des étapes, bien évidemment susceptible de variations suivant les cas : - J – 2 mois : le devis est validé. Les menuiseries sont commandées auprès du fabricant. - J – 1 semaine : l’artisan fixe le rendez-vous de pose et confirme le déroulement du chantier (temps de pose, stockage menuiseries, etc.)

- Jour J : l’artisan pose les menuiseries extérieures. Une fois la pose terminée et le chantier débarassé, il doit vous montrer le fonctionnement des menuiseries et expliquer leur entretien.

- Votre poseur est prêt à partir : vous devez signer un PV de réception de chantier, en émettant des réserves sur le chantier le cas échéant.

- Vos travaux sont achevés ! Vous êtes satisfait du travail de votre artisan… Il ne vous reste plus qu’à régler le solde de votre facture. Petit lexique "menuiseries" pour comprendre vos devis : ALLEGE : Section d’une paroi située entre le sol et l’appui d’une fenêtre ou partie fixe basse de cette dernière comportant un vitrage ou un panneau de remplissage. APPUI : Partie supérieure de la paroi en allège recevant la traverse basse de la fenêtre. La zone la plus étroite et la plus élevée de l’appui se nomme le « rejingot ». L’élément saillant de la traverse basse de la fenêtre s’appelle une pièce d’appui. DORMANT : partie fixe de la fenêtre porte scellée à la maçonnerie. SEUIL DE PORTE : pièce située au bas de l’ouverture d’une porte et qui la traverse DEPOSE TOTALE : aucune partie existante de la menuiserie n’est conservée (dépose totale de la menuiserie et de son cadre) ENTREE D’AIR /GRILLE DE VENTILATION : en règle générale les entrées d’air (grilles de ventilation) doivent être dans les pièces sèches, et les extractions d’air doivent, quant à elles, se trouver dans les pièces humides. Il est très important de ne pas les négliger. Les obstruer est fortement déconseillé. OUVRANT : partie mobile de la fenêtre SUPPORT DE LA FENETRE : Ouvrage dormant qui reçoit les vantaux d’une porte ou d’une fenêtre Changez vos portes/fenêtres avec un Pro de votre région Vous projetez de faire changer ou poser vos fenêtres ? Avec le service devis travaux de Nostrodomus, recevez gratuitement des devis de professionnels dans votre région :

