Caroline Munoz : passion déco à la télé, en livre… et en blog

© DR

Partager entre passionnés de déco

il y a quelques semaines à Paris. Quelques mois d’existence online et quelques dizaines de billets publiés… C’est que cette blogueuse en herbe ne sort pas de nulle part et a d’autres cordes à son arc : un livre dédié à la déco, sorti en début d’année… Et une notoriété acquise à la télévision !Cette nouvelle venue, c’est. Intronisée experte brico/déco depuis mars 2012 dans l’émission « Seriez-vous un bon expert ? » présentée par Julien Courbet sur France 2, la jeune femme exprime désormais sa passion pour la décoration sur plusieurs médias à la fois, web compris.

Pourquoi débarquer aujourd’hui sur internet avec un blog à son nom ? Bien entendu pour entretenir directement auprès des internautes sa réputation d’experte et de passionnée de la décoration… et aussi pour faire la promotion de son livre « Mes adresses déco », sorti en février dernier aux Editions du Chêne. Un genre de « Guide du Routard » de ses bonnes adresses déco sur Paris. "Les bons plans, ça ne se transmet que de bouche de passionné à oreille de passionné de décoration, " annonce Caroline Munoz dans son édito. Et de promettre de "jouer le rôle de votre sœur ou de votre bonne copine et vous donner tous les bons plans déco de Paris". Tout un programme !

Au total, entre grandes enseignes, artistes, bons plans matériaux ou « lieux inspirants », ce sont plus de 150 adresses que Caroline se propose de partager… Un guide accessible et pas élitiste, conçu pour un maximum de lecteurs passionné de déco, qu’ils soient parisiens ou pas. Et qui, pourquoi pas, pourrait déboucher sur une série. Car, à n’en pas douter, Caroline est loin d’avoir dévoilé tout son carnet d’adresses !





Nostrodomus profite de l’occasion pour vous livrer les réponses de Caroline à notre petite interview :

© DR

C’était début novembre 2011. J’ai créé ce blog sur les conseils de ma maison d’édition.Le blog est à mon nom pour que les gens qui ont aimé mon émission de décoration - Déco8 sur Direct8 - puissent y retrouver l’esprit et les bons plans que j’y donnais.Le lundi, je fais découvrir aux internautes des enseignes connues ou moins connues, le mercredi un talent de la décoration et le vendredi, à l’approche du week-end, un lieu (restaurant, musée, expo, salon etc.)J’y consacre quelques heures par semaine, les jours ou je publie les articles. Je remanie les textes issus de mon livre et je cherche des photos jolies…C’est un moyen de communication immédiat. Et c’est un plaisir de partager mes bons plans avec les internautes. C’est un nouveau moyen très efficace d’échanger, de partager, de communiquer. Mon seul souci, c’est la maîtrise de l’informatique…Bon, je joue ma bouffonne : Mon blog préféré… C’est Nostrodomus pour sa richesse d’informations ! Je regarde aussi de temps en temps aufeminin.com et Côté Maison. On trouve beaucoup de blogs mode et déco. Et tous ne sont pas du même niveau… Aujourd’hui ils sont une mine d’information indispensable pour les fans de déco, disponible rapidement.J’ai découvert beaucoup de talents de la déco lors des dernières manifestations ou je faisais des séances de dédicaces … Des mosaïstes, par exemple, qui m’ont vraiment fait découvrir cet art.Sinon j’ai présenté quelques astuces brico très sympa dans l’émission « Seriez-vous un bon expert ? » : saviez-vous par exemple qu’il faut de l’ail pour coller de la porcelaine, et que le vinaigre nettoie les taches sur le ciment ?Les beaux jours sont là alors comme chaque année des couleurs sont dans la tendance comme le blanc et le vert… Des teintes couleur terre sont aussi très présentes dans les nouvelles collections. La tendance c’est toujours aussi de mettre l’intérieur à l’extérieur et inversement. Les meubles de jardins deviennent des meubles de salon. Et on met dans son salon des meubles de jardin…