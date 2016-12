Automne/hiver 2012 : Alinéa mise sur les quatre valeurs sures du moment En image En image Entre Japon et Angleterre, entre usine et home sweet home, Alinéa balade le client dans quatre nouveaux univers à l’occasion de sa nouvelle collection automne/hiver 2012/2013. Sans pour autant s'aventurer dans l'originalité. Tweeter Précédente



Du japonais, de l'anglo-saxon, de l'industriel et du cosy. Voilà les quatre univers définis par Alinéa pour la collection automne/hiver 2012/2013, qu'elle vient de présenter. L'enseigne balaie ainsi les principales tendances du moment pour ne louper aucun client. Tendances Tweed Casual et Poetic Factory : place aux matières brutes Les matières brutes ont la part belle, surtout dans l'univers Tweed Casual et Poetic Factory. Le métal côtoie le cuir défoncé, les patines et les accessoires volontairement vieillis. Le tout fait croire à du mobilier qui aurait déjà du vécu, alors qu'il n'en est rien. Mais il accentue l'effet vintage et récup', très tendance. © DR Ne pas se fier aux apparences, pas de tweed dans la tendance Tweed Casual. Mais du mobilier chaleureux, capitonné, viril. Cuir, laine, béton, métal poli, planches de bois… Rien de bien sophistiqué, tout est travaillé dans un style minimaliste, sans pour autant donner un résultat « cheap ». Chocolat, beige, gris… Les couleurs, neutres, restent dans un ton hivernal. L'indétrônable style industriel (Poetic Factory) poursuit sa percée, avec bureau en fer, horloge à trois pieds et accessoires faussement rouillés. Tendance Japan Spirit : cap à l'Est © DR La tendance Japan Spirit, quant à elle, surfe sur le renouveau du style asiatique dans la maison, avec des poupées russes aux yeux bridés et une vaisselle quasi-calligraphiée… on retrouve la finesse de l'art asiatique dans les accessoires comme la suspension Abaca en fine corde ou, dans le même style, le vase décoratif en corde de fer. Sans tomber dans le stéréotype de la représentation classique du yin et du yang !