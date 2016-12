30 barbecues sur le gril En image En image Qui a dit que le barbecue était ringard ? Cet équipement incontournable de l'été a plus que jamais la côte ; il devient même un élément de décoration d’extérieur, voire d’intérieur, à part entière. Nostrodomus vous livre sa sélection de 30 barbecues tendance de la saison. Tweeter « Les Français associent en premier lieu les loisirs en plein air aux plaisirs de la table[1]. » C’est un fait : plaisir, partage et bonne chère sont les trois arguments qui poussent à sortir le barbecue, l’instrument indispensable des repas conviviaux dès que reviennent les beaux jours. Mais pas seulement : une étude[2] montre que 30 % des possesseurs de barbecues l’utilisent aussi l’hiver ! Actuellement, 82 % des personnes qui possèdent un jardin possèdent également un barbecue. Un gros marché potentiel pour les fabricants, qui proposent de plus en plus de modèles adaptés aux besoins de chacun. Exit le barbecue rectangulaire, noir, triste et ringard. Place aux grills ultra-design, avec une tendance aux rondeurs et aux couleurs. Le barbecue devient un élément de décoration d’extérieur à part entière. Convivial, pratique et sain Ce qu’on attend d’un bon barbecue ? En premier lieu, qu’il nous permette de cuisinier pour de nombreuses personnes en même temps. La facilité d’utilisation est également un élément primordial. Viennent ensuite les performances techniques. Les consommateurs exigent désormais de plus en plus de technologie dans un seul appareil : allumage facile, contrôle de l’arrivée d’air et de la température… Enfin, le barbecue doit être synonyme de cuisine saine. Mais sans faire l’impasse sur le traditionnel charbon de bois, combustible encore choisi par 82 % des possesseurs de barbecue.

10 barbecues au charbon de bois 10 barbecues au gaz Le gaz n’est pas en reste (15 %) et connait un petit essor ces dernières années, avec la mise sur le marché de véritables cuisinières extérieures multifonctions. 10 barbecues de table Avec le pique-nique, le barbecue est l’activité extérieure la plus populaire. Le barbecue s’adapte et se fait de plus en plus nomade. Puisqu’on les prend en vacances, en camping ou sur la plage, les grands gagnants de cette saison sont les barbecues portables ou de table, en format de plus en plus mini. D’autres, plus farfelus, ont une vocation plus anecdotique, décorative, voire insolite que véritablement utile. À l’image du barbecue pot de fleur (ci-dessous) qui épatera à coup sûr les convives à défaut de les rassasier. Mais peu importe, car ce qui fait avant tout la réussite d’un barbecue, ce sont les personnes qui nous entourent ! © DR [1] Troisième observatoire Campingaz sur les Français et les loisirs en plein air. Étude quantitative réalisée par internet du 3 au 7 mars 2012, auprès d’un échantillon national représentatif de 1 330 individus âgés de 18 ans et plus. [2] Étude de marché GFK pour Weber, sur un échantillon de 1 000 hommes et femmes âgés de 18 à 65 ans, réalisée en septembre 2011. Quelques conseils de sécurité pour réussir son barbecue © Outdoorchef Organiser un barbecue, c’est bien, mais cela peut vite s’avérer dangereux si on ne respecte pas les règles de sécurité de base. Tout d’abord, le barbecue nécessite une surveillance de chaque instant par un adulte. Cela implique de ne pas laisser les enfants s’en approcher. Il faut le placer dans un endroit stable, éloigné de la végétation et à l’abri du vent, pour éviter toute chute ou retour de flammes. À noter que les principaux facteurs de brûlures sont l’ajout d’alcool ou d’essence. Ne jamais en utiliser quand on prépare un barbecue !