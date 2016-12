produits Parquet : style et élégance au rendez-vous Tweeter Design Parquet vous fait redécouvrir le point de Hongrie, un parquet élégant et typique des appartements haussmanniens. Point de Hongrie : un style authentique

Le parquet massif ou contrecollé point de Hongrie est reconnu comme un des grands classiques du parquet français, il offre un décor chic et raffiné pour tous les types d’intérieurs.

Design Parquet réalise son point de Hongrie avec une palette de choix de bois et d’essences très diversifié (iroko, merbau, teck, jatoba etc..) avec un angle pouvant aller de 30 à 60 degré. Le parquet point de Hongrie satisfera toutes vos envies de décoration simple et contemporaine.