Nouvelle identité visuelle pour Terres de Fenêtre

news

Terres de Fenêtre, spécialiste de la menuiserie extérieure, se pare d’une toute nouvelle identité visuelle. Logo et signature ont été revus et optimisés pour refléter fidèlement l’esprit de l’enseigne nationale Terres de Fenêtre. Elle confirme ses ambitions : à la fois toujours axée sur la qualité de réalisation de votre projet et foncièrement contemporaine. L’identité se modernise et se simplifie.



Une identité affirmée

Terres de Fenêtre est bien plus qu’un fabricant de fenêtres. C’est un véritable expert de l’amélioration et de la rénovation de l’habitat. C’est ce qu’exprime en toute simplicité la nouvelle charte graphique. Les modifications sont subtiles mais le logo gagne en lisibilité grâce à un graphisme épuré. Histoire et esprit de la marque sont respectés et valorisés.



Le soin apporté au graphisme

Associer le orange, couleur à la fois chaude et tonique, à la profondeur du bleu, symbole de l’excellence et de la transparence, permet de créer une harmonie chromatique efficace, tout en respectant l’histoire et l’esprit de la marque. D’autre part, la typographie choisie pour le logo, de style manuscrit évoque à la fois l’élégance et la notion de « fait main », car Terres de Fenêtre est avant tout un réseau de professionnels, spécialistes de l’installation de menuiseries.



Ce nouveau look du logo est l’occasion d’opter une nouvelle signature, « Le choix qui va de soi », souligne ainsi chaque logo. Une manière de confirmer la position incontournable des professionnels Terres de Fenêtre que ce soit pour changer ses fenêtres, comme pour le choix d’une porte d’entrée, de volets ou d’un portail automatisé. Cette charte graphique sera utilisée sur tous les supports papiers de l’entreprise : papier à entête, catalogues, cartes de visite… mais aussi devantures des points de vente, voitures et vêtements. Ainsi relookés, les professionnels du réseau Terres de Fenêtre sont toujours les mieux placés pour vous conseiller. N’hésitez pas à les contacter. Grâce à leur expérience et leur savoir-faire, ils vous conseillent pour mener à bien votre projet.