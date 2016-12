news Les automatismes de portes de garage se relookent Tweeter Il est loin le temps où il fallait obligatoirement sortir de sa voiture pour ouvrir sa porte de garage… ! Aujourd’hui, les portes de garage sont équipées d’un automatisme qui permet à tout particulier de rentrer sa voiture sans avoir à bouger du siège conducteur : particulièrement avantageux lorsqu’il pleut ! Le fabricant de portes de garage Novoferm a développé toute une gamme d’automatismes adaptés à chaque équipement. La gamme Novomatic se relooke et affiche même un nouveau design. Découverte. Un nouveau design pour les automatismes de Novoferm Habitat Dorénavant noir et blanc, l’automatisme Novomatic® E.S. 423 s’installe sur tous les types de portes de garage. La télécommande vous permet d’actionner l’ouverture de la porte de garage. Avec une consommation en veille de moins de 0,5 W, l’automatisme Novomatic® E.S. 423 affiche une faible consommation énergétique. Le Novomatic® E.S. 563 convient davantage aux portes de garage latérales ainsi qu’aux modèles de grandes dimensions. De couleur blanche et équipés d’un encadrement chromé, le boîtier et les télécommandes affichent un nouveau design plus épuré. Doté d’une vitesse d’ouverture de 24 cm par seconde, l’automatisme Novomatic® E.S. 563 offre un fonctionnement rapide. Ceci peut être particulièrement avantageux lorsque l’on habite en ville dans une rue passante et à sens unique.

Une utilisation tout confort Au-delà d’un nouveau design, les automatismes de portes de garage Novoferm offrent un fonctionnement ultra-sécurisé. Avec la sécurité antieffraction et la détection des obstacles pouvant être réglée selon un seuil de sensibilité précis, l’utilisation des portes de garage est entièrement sûre. Autre point fort des automatismes Novoferm : leur confort d’utilisation. Le fonctionnement silencieux et sans à-coup sont autant de signes soulignant la qualité des équipements. Il est également possible de définir un mode d’éclairage temporisé et une extinction automatique. Enfin, Novoferm peut réaliser l’installation d’un récepteur afin d’ouvrir un portail ou une porte de garage supplémentaire.