Plomberie : des services abordables en Île-de-France

Fuite d’eau ? Canalisations bouchées ? Problème de chauffage ? Radiateurs qui sifflent ?

Tout particulier ou professionnel peut se retrouver face à l’un de ces problèmes. Quand nos capacités en plomberie sont limitées, la situation peut vite devenir complexe.

C’est pourquoi, Plombier.com propose un service de plomberie chauffagiste connecté 7jours/7. Découverte du concept.

Des interventions dans toute l’Île-de-France

Plombier.com est l’une des entreprises Françaises à proposer un service de plomberie chauffagiste connecté 7jours/7. Avec plus de 6 000 clients récurrents, Plombier.com s’est imposé comme l’un des leaders de la plomberie francilienne. 40 plombiers chauffagistes salariés se tiennent prêts à intervenir à votre domicile avec ou sans rendez-vous.



La hotline gratuite 24h/24 et 7j/7 offre un diagnostic immédiat, la géolocalisation du plombier le plus proche pour une intervention rapide et sans mauvaise surprise. C’est le gage d’une intervention de qualité et réalisée au plus vite. Avec plus de 20.000 interventions en Île-de-France, Plombier.com représente un service de qualité et assure la tranquillité de ses clients.

Le tarif abordable des services de plomberie

Plombier.com est la seule entreprise de plomberie à publier l’intégralité de ses tarifs et le coût de chaque intervention. Avec Plombier.com, vous bénéficiez de tarifs uniques, fixes et compétitifs : 139 euros TTC en semaine, 199 euros TTC à partir de 20h, le weekend et les jours fériés.

Côté réparation, la société a formé une équipe de partenaires de confiance ce qui permet de garantir les meilleures pièces, au meilleur prix, sur un large choix de références.

Plombier.com sur les réseaux sociaux

Facebook : facebook.com/plombier.com

Twitter : twitter.com/plombiercom



Hashtag : #plombiercom