Habiller la façade d'une maison avec la porte de garage Alinéa

Lorsque l'on est propriétaire d'un logement, on recherche régulièrement des solutions pour optimiser ses aménagements extérieurs, pour améliorer le confort de l'habitat ou encore pour réaliser des économies d'énergie. Et si vous donniez un coup de jeune à la façade de votre maison ? Novoferm développe des modèles de portes de garage sectionnelles aux lignes épurées. Parmi les références proposées, la porte de garage Alinéa apporte raffinement à la façade de la maison.

Une porte de garage qui s'adapte au style de la maison

Que le style de votre maison soit contemporain ou moderne, la porte de garage sectionnelle Alinéa mise sur le design. La présence de baguettes décoratives "Gris Déco Bel'm" renforce le caractère épuré du modèle. Disponible en format standard, la porte Alinéa peut aussi être conçue sur-mesure selon les ouvertures existantes de votre logement. Ainsi, elle peut atteindre jusqu'à 5 000 mm de largeur et 2650 mm de hauteur.

Vous recherchez plus particulièrement un design coordonné afin de conserver une harmonie extérieure ? Dans le cadre d'un partenariat avec Bel'm et Cadiou, vous pourrez opter pour une porte d'entrée et un portail de clôture qui afficheront les mêmes lignes épurées que votre porte de garage. L'environnement extérieur de votre maison sera ainsi valorisé.

Quelle que soit la couleur de la façade de votre logement, vous pourrez personnaliser votre porte de garage Alinéa. Plus de 200 nuances sablées et RAL sont en effet proposées par Novoferm.

Esthétisme et sécurité au rendez-vous

En plus de jouer la carte de l'esthétisme, la porte de garage Alinéa offre des performances très intéressantes en termes d'isolation et de sécurité. Conçu à partir d'un panneau de mousse polyuréthane de 45 mm d'épaisseur, le modèle Alinéa permet de réduire les déperditions de chaleur. L'obtention d'un certificat anti-intrusion fait de cette porte de garage un véritable gage de sécurité pour les particuliers.