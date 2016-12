produits Un dressing sur-mesure pour un espace optimisé Tweeter Au fil de votre vie, de vos voyages, de vos expériences, les souvenirs s’accumulent et les affaires s’entassent dans tous les recoins de la maison… qui ne peut pas toujours être agrandie ! Vient alors le moment de ranger et faire de la place. Trouver de l’espace dans une maison où la famille s’agrandit est loin d’être une tâche facile. Mais ne cherchez plus ! La solution tient en trois mots: le dressing sur-mesure. Des spécialistes en aménagement de dressings comme Centimetre.com sauront optimiser votre espace et tirer parti de chaque centimètre tout en proposant une qualité made in France. Le design moderne et harmonieux des dressings correspondra à toutes vos attentes. Leur offre tient dans une qualité de produit sur-mesure bien supérieure à celle proposée par les magasins de bricolage. Et pour couronner le tout, le prix défie toute concurrence ! Placard-dressing directement intégré au mur, armoire-dressing accolée au mur, avec ou sans portes coulissantes : toutes les solutions sont possibles pour vous permettre de grignoter des centimètres et gagner en espace et confort.

Une équipe de professionnels est à votre entière disposition pour vous accompagner dans tous vos projets, même les plus fous ! Les combles, les murs en pentes ou encore les poutres mal placées sont des espaces très difficiles à aménager, il faut donc rivaliser d’ingéniosité pour trouver des solutions adaptées à chaque volume. Le mobilier sur-mesure semble encore une fois être la solution. N’hésitez pas à combler vos sous-pentes qui prennent de l’espace inutilement en faisant installer par des professionnels des placards avec portes coulissantes. Ceux-ci vous apporteront plus de rangements et donneront du cachet à votre pièce. Pour que ces rangements bas se fondent dans la pièce et deviennent presque invisibles, veillez à les choisir ou les peindre de la même couleur que la sous-pente. Par ailleurs, il existe toutes sortes d’autres petites astuces pour gagner de l’espace dans vos pièces distordues, comme aménager vos combles en mezzanine, installer sa baignoire sous les mansardes, aménager un petit dressing pour enfant ou des rangements en escalier pour optimiser l’espace en sous pente. Vous n’aurez maintenant plus d’excuses pour ne pas avoir assez d’espaces de rangement dans votre maison !