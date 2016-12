évenements Rénovation Fenêtre, porte d’entrée, portail… Les aubaines de la rentrée Tweeter Terres de Fenêtre, spécialiste de l’amélioration de l’habitat, organise du 15 septembre au 6 octobre 2015 une opération de grande ampleur dans son réseau de partenaires. À cette occasion, profitez de réductions pour embellir votre maison. Bénéficiez de 150 € offerts par tranche de 1000 € d’achat de fenêtres, portes, volets et portails. Si vous avez un projet de rénovation, c’est le moment.



Embellir sa maison

Vous souhaitez changer vos fenêtres pour améliorer l’isolation de votre maison ? Bonne idée ! Vous gagnerez en outre en confort thermique et acoustique. En effet, grâce au vitrage Haute Performance proposé par Terres de Fenêtre, vous ne serez plus gêné pas les bruits extérieurs. Choisir des ouvertures de haute qualité permet aussi d’optimiser la sécurité de votre habitation et de limiter les risques d’effraction. Et surtout, vous verrez la différence sur votre facture de consommation d’énergie : à vous les économies !



Fenêtre alu , mixte (bois/alu) ou PVC ? Vous hésitez ? Rendez-vous chez Terres de Fenêtre, nos conseillers vous proposeront différentes options en fonction de la configuration de votre logement et de votre budget.



Et les volets ?

Bon à savoir : l’opération des aubaines de la rentrée concerne également les volets et les stores. volets roulants sous linteau, volet roulant rénovation… Il existe de nombreuses options. En vous rendant dans nos showrooms, vous pourrez découvrir notamment les nouveaux modèles Zénith à l’esthétique épurée ou encore Izibaie, un volet roulant invisible de l’intérieur comme de l’extérieur.



Portes d’entrée et portails

Parce que l’on a toujours envie de faire une bonne impression, la porte d’entrée permet de donner du caractère à votre façade et votre habitation. Vous avez envie d’une porte design ? Vitrée pour laisser rentrer la lumière ? En alu ou en PVC ? Terres de Fenêtre vous propose 400 modèles au choix : vous trouverez certainement celle qui convient au style de votre maison et à vos goûts.



Valoriser son habitat

Isolation, confort, économies d’énergie… Changer les fenêtres, volets et portes d’entrée présentent de nombreux bénéfices. Mais les avantages ne s’arrêtent pas là, car rénover son habitat, c’est aussi et surtout valoriser son patrimoine ! Sans oublier que ces travaux sont éligibles au 30 % de crédit d’impôts.



Vous avez un projet ? Alors n’attendez pas, venez découvrir les menuiseries de Terres de Fenêtre et bénéficier de réductions du 15 septembre au 6 octobre 2015 sur les fenêtres et volets, portes et portails.