Mêler l'architecture et la décoration Que serait l'Architecture sans la Décoration? Pour être pleinement réussi, tout projet de de rénovation et/ou d'extension doit combiner ces deux concepts. Ap'Art s'engage pour l'amélioration de l'habitat en faisant rimer architecture avec décoration. Architecture d'intérieur et décoration : deux concepts intimement liés Ap'Art allie de façon subtile l'architecture et l'aménagement intérieur. L'architecture d'intérieur doit s'adapter à votre demande pour imaginer et concevoir des espaces de vie fonctionnels et esthétiques. Vos espaces sont valorisés dans le détail avec une touche de décoration. C'est pourquoi il est important de s'appuyer sur la lumière, les matériaux ou encore le mobilier. Concilier l'architecture et la décoration est idéal pour profiter d'un intérieur à votre image. Ap'Art : des réalisations aux harmonies subtiles Ap'Art a bien compris ce subtil mariage entre architecture et décoration. Florence et Max, architecte d'intérieur et maître d'œuvre, intègre cette réflexion à chacun des projets. Basé depuis 2005 à Saint-Nazaire, ils étudient vos projets sur Saint Nazaire, Nantes, Pornichet, La Baule… Ce duo spécialisé dans la rénovation et l'extension de villas, d'appartements, de lofts… vous conseille et conçoive vos projets en mêlant fonctionnalité et esthétique. Florence trace vos espaces en s'adaptant à votre personnalité, elle apportera la touche singulière qui caractérisera votre intérieur en y intégrant les matériaux, les matières et les couleurs que vous aimez. Max apporte son point de vue technique. Sa droiture et son professionnalisme en feront votre allié manifeste pour la coordination des travaux. Florence et Max réalisent des intérieurs structurés ou des intérieurs nomades selon votre mode de vie. La synergie de leurs connaissances et leur exigence concourent à la mise en œuvre de réalisations aux harmonies subtiles.